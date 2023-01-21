От встречи министров обороны на базе “Рамштайн” 20 января ожидали эпохальных решений. Однако обсуждение мер военной помощи Киеву завершилось совсем не так, как представляли себе украинские политики. Они не дождались самого главного – по немецким танкам “Леопард 2” участники не смогли прийти к соглашению, пишет РИА Новости.

Несмотря на это, Киев получит достаточно большое количество боевой техники, среди которой британские и французские танки, американские и немецкие БМП, зенитно-ракетные комплексы, РСЗО HIMARS и бронетранспортеры M113.

Готовность отправить на Украину танки Leopard высказали Польша и Финляндия, Чехия, Дания и Словакия. Но сперва они должны получить разрешение Берлина, который не горит желанием это самое разрешение давать.

Эксперты отмечают, что на этот раз пакет военной помощи включает множество техники, с которой у Киева могут возникнуть очень серьезные проблемы. “Разношерстный” парк боевых машин требует регулярного обслуживания и ремонта, поэтому потребуется для каждой из моделей добывать свои запасные части и расходные материалы. Впрочем, итоги встречи показывают, что США решили раскрутить маховик конфликта.