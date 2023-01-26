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Ученые из Японии по результатам проведенного исследования пришли к выводу, что люди, у которых вес немного превышает стандартные значения, живут дольше, чем худые люди.

Специалисты проанализировали медицинские показатели людей в возрасте старше 40 лет. Выяснилось, что для меньшей смертности индекс массы тела у женщин равен 23-25, у мужчин – 25-27. Но у обеих групп верхнее значение индекса веса соответствует минимальному значению степени ожирения.

Ученые советуют лучше питаться с повышением возраста. Они считают, что несколько лишних килограммов массы тела лучше для здоровья, чем худоба. Это влияет на возрастную проблему хрупкости, которая ведет к разным функциональным нарушениям. А небольшой избыток веса позволит в старости предупредить какие-либо травмы.

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