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Киев не способен сформировать общую огневую платформу, как это делает Североатлантический альянс. ВСУ в настоящий момент нужно делать только одно – участвовать в боевых действиях, поэтому переучиваться воевать по стандартам НАТО у них недостаточно времени и сил, заявил Главком ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

Генерал-лейтенант пояснил, что страны НАТО имеют унифицированную огневую платформу, что обеспечивает им преимущество в ходе боевых действий. Но из-за недостатка времени на освоение всех тонкостей натовских стандартов Киев воюет с применением стратегии “как придется”.

По словам Рупшиса, Украине не стоит ждать быстрой поставки в страну западных танков. Обучение использованию “Абрамсов” и “Леопардов” занимает не одну и даже не пять недель, поэтому ВСУ придется проявить недюжинное терпение. Кроме того, Киеву потребуется научиться использовать боевые машины в сочетании с БМП и артиллерией, беспилотниками и вертолетами, пехотой и разведкой, так как в противном случае танки не сумеют изменить ситуацию на поле боя.

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