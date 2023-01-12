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Освобождение Соледара позволяет российским войскам установить контроль над трассой до Краматорска. Она же, в свою очередь, открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, где располагается последний рубеж обороны ВСУ на Донбассе, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что именно по этой причине российские ВС приложили значительные усилия для взятия Соледара. Этот город также может стать ключом к Артемовску, а через него – и ко всей территории Украины.

Так, взятие Артемовска даст возможность выйти к Северску и Славянску, восстановить контроль над Красным Лиманом, который ВС РФ оставили в сентябре прошлого года. Кроме того, важный транспортный узел позволяет начать наступление на Запорожье и Днепропетровск.

Литовкин также рассказал, что морозы, к которым вполне привычны бойцы российской и украинской армии, все же сыграли на стороне ВС РФ. Все дело в том, что Киев использует западную технику и вооружение, совершенно не приспособленные к ведению боевых действий в холодное время года.

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