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Из-за огромной территории России и сложного ландшафта местности далеко не всегда получается закрыть все бреши в противовоздушной обороне, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что главной задачей ВС РФ в данной ситуации является не дать противнику воспользоваться этим.

По словам аналитика, в распоряжении российских войск имеются межвидовые радиолокационные станции, которые как раз и используются для закрытия брешей. Но иногда, из-за складок местности они все же оказываются не столь эффективными, передает портал SM-News.

Впрочем, эту проблему можно решить. На участках со сложным ландшафтом можно размещать больше РЛС, что позволит усиливать радиолокационное поле. Это чрезвычайно важно, так как Соединенные Штаты и Европа, которые якобы не участвуют в конфликте, внимательно отслеживают из космоса работу российской ПВО и сливают информацию Киеву.

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