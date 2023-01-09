Ширина русла Днепра у Запорожья на некоторых участках достигает несколько сотен метров. Если украинские подразделения попытаются форсировать реку именно здесь, они сами подпишут себе смертный приговор, уверен военный аналитик Алексей Леонков.

Он напомним, что по словам представителя обладминистрации Владимира Рогова, Украина готовится к форсированию Днепра. Река значительно обмелела, что теоретически может облегчить Киеву эту весьма сложную задачу. Однако на практике у ВСУ ничего не получится.

Разведка ВС РФ постоянно наблюдает за всеми действиями противника на другом берегу Днепра. Поэтому любая попытка преодолеть эту преграду превратится для ВСУ в самоубийство. Как только они продвинутся вперед, артиллерия и авиация российских войск уничтожит и личный состав, и технику, которую Киев попробует перебросить на другой берег.