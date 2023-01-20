Портал Lenta.ru проанализировал новый пакет военной помощи Киеву от Запада и пришел к выводу, что США и НАТО намеренно идут на обострение конфликта. Все дело в том, что на Украину в этот раз впервые с начала СВО отправляется тяжелая бронетехника, а также наступательное вооружение.

Напомним, что тон задала Франция, которая первая из “партнеров” Украины решила отправить в Киев колесные танки AMX-10. Практически сразу Германия и США заявили об отправке на Украину бронетранспортеров “Мардер” и “Брэдли”, а еще спустя несколько дней президент Польши Анджей Дуда пообещал коллеге Владимиру Зеленскому 14 танков “Леопард-2” немецкого производства.

Не стоит забывать и о батарее зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Соединенные Штаты намерены передать Киеву. Они заметно укрепят украинскую ПВО.

По мнению военных экспертов, все вышеперечисленное вряд ли покроет потребности Киева, который рассчитывал на 300 бронемашин, но получит меньше сотни. Военный потенциал ВСУ немного усилится, но на ход СВО это сильно не повлияет.