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Очередную партию военной помощи отправляет на Украину Латвия. Глава Минобороны этой страны Инара Мурниеце заявила, что Киев получит дроны, пулеметы и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» американского производства.

Мурниеце пообещала новую партию помощи сразу после поездки на Украину. В Киеве она провела встречу с министром обороны Алексеем Резниковым, пишет портал Gazeta.ru.

С момента начала специальной военной операции Латвия отправила Украине военной помощи на 314 миллионов евро. При этом 14 миллионов собрали граждане страны в качестве пожертвований, а остальные 300 были выделены непосредственно из латвийского бюджета.

Мурниеце заявила также, что помимо перечисленного выше вооружения, Рига поставит Киеву боеприпасы для пулеметов и ПЗРК Stinger.

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