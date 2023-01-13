Индийские ученые заявили, что создадут «крыс-киборгов», которые будут привлекаться к работе в спецслужбах страны.

Об эксперименте рассказали на индийском тв-канале WION. Ученые пояснили, что в голову грызунам встроят камеры, а управление ими будет осуществляться посредством специальных команд, которые будут передаваться прямо в мозг крысам.

Авторы технологии отметили, что Индия впервые будет вести подобные разработки. Но они уже успешно применяются в ряде других стран.

Индийские ученые считают, что такая технология поможет разведчикам, а также военным при ведении боевых действий. Объекты, которые попадут на камеру, даже не будут подозревать об этом.

Пригодится такое новшество и в спасательных целях. Например, крыс будет можно использовать для обнаружения людей под завалами в случае ЧП.