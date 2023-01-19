Курс начальной военной подготовки, который планируется ввести в школах уже с текущего года, смогут вести участники спецоперации на Украине, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В эфире телеканала НТВ он пояснил, что военнослужащие, которые в настоящий момент выполняют свой гражданский долг, получают неоценимый опыт и вполне смогут передавать его молодым поколениям. Но для этого им все же потребуется пройти соответствующую переподготовку.

Напомним, что министерство просвещения планирует ввести модуль начальной военной подготовки в курс ОБЖ. Однако сделано это будет лишь в том случае, если согласятся родители учеников. Если такое согласие будет получено, модуль НВП подключат уже с 1 сентября текущего года.