Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Курс начальной военной подготовки, который планируется ввести в школах уже с текущего года, смогут вести участники спецоперации на Украине, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В эфире телеканала НТВ он пояснил, что военнослужащие, которые в настоящий момент выполняют свой гражданский долг, получают неоценимый опыт и вполне смогут передавать его молодым поколениям. Но для этого им все же потребуется пройти соответствующую переподготовку.

Напомним, что министерство просвещения планирует ввести модуль начальной военной подготовки в курс ОБЖ. Однако сделано это будет лишь в том случае, если согласятся родители учеников. Если такое согласие будет получено, модуль НВП подключат уже с 1 сентября текущего года.

Вам может понравиться

Политолог Белов: ФРГ согласится поставлять Украине танки Leopard после назначения Писториуса

Назначение Бориса Писториуса на должность министра обороны Германии нельзя назвать приятным для России событием. Новый высокопоставленный чиновник поддерживает канцлера Олафа Шольца, сдержанная позиция которого сейчас склоняется к мнению о передаче

«СП»: ВСУ столкнулись с «эффектом домино» в боях за Бахмут, опыт Соледара показывает, как надо брать города

Киев рассказывает чуть ли не о полугодовой осаде Соледара, пытаясь выставить освобождение города российскими войсками затяжной и сложной операцией. Но на деле ВС РФ не предпринимали ранее никаких попыток взять

Арестович: Познавшая радость побед в боях русская армия уничтожит НАТО в неядерном конфликте

Военные эксперты США и НАТО совсем запутались в происходящем на Украине. Даже «Институт изучения войны» (ISW), который ранее более или менее адекватно освещал события украинского конфликта, сейчас несет «полную околесицу»,