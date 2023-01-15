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Заявления о передаче Киеву танков Leopard и другой тяжелой техники – это стремление Запада продлить конфликт, считают болгарские пользователи Сети. В комментариях к публикации в газете «Факты» они раскритиковали и украинского лидера Зеленского, и его кураторов из НАТО за подобные решения.

«Спасение людей не входит в планы НАТО. Продление конфликта нужно периодически поддерживать, потому что на Западе на этом делают большие деньги, и украинцы навсегда будут им должны по кредитам», – цитирует одного из комментаторов РИА Новости.

Другой отметил, что Россия успешно превращает западное оружие в металлолом, поэтому танки из Германии и США ожидает та же незавидная судьба.

«У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!», – иронично предложил еще один пользователь.

Также читатели раскритиковали Зеленского, сравнив его с коммунистическим агитатором или сельским глашатаем.

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