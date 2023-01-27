Известный американский коуч по отношениям Мэтью Фрэй в беседе с Metro заявил, что одним из явных признаков скорого развода супружеской пары может быть нежелание одного из партнеров реагировать на недовольство другого.

В пример коуч по отношениям решил привести историю из собственной жизни. По словам Фрэя, когда-то его собственная супруга постоянно просила его не бросать грязные тарелки у раковины, то он не обращал на это внимание. В результате они расстались. После этого, как уверяет Фрэй, он стал коучем по отношениям и даже написал книгу о причинах разводов.

Эксперт по отношениям уверен, что даже бытовые мелочи с годами могут приводить к накоплению обид, которые в будущем приведут к подрыву доверия и взаимной любви между партнерами. Фрэй объясняет, что его бывшая жена чувствовала равнодушие самого близкого человека каждый раз, когда видела оставленную тарелку у раковины. Поэтому его беспечное отношение к просьбам партнера обесценивали их отношения, резюмировал Фрэй.