Полковник запаса Андрей Кошкин рассказал изданию “Московский комсомолец”, как именно Россия ответит на гипотетический удар Украины по Крыму. Он напомнил, что в распоряжении ВС РФ имеется достаточно ресурсов для соразмерного и адекватного ответа.

Военный эксперт напомнил, что РФ в самом начале специальной операции предупреждала об ударах по центрам принятия решений в случае пересечения Западом и Украиной “красных линий”. Атака на Крым является одной из них.

“Пока мы больше находимся в режиме некоего ожидания. Но в любой момент можем значительно увеличить интенсивность нанесения ударов по критической инфраструктуре и «точкам» управления — «центрам принятия решения». Ответ будет адекватным”, – объяснил Кошкин.

Ранее о жестком ответе на попытку захвата Крыма сообщил и глава парламента республики Константинов.