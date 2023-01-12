Назначение на пост командующего Объединенной группировкой ВС РФ генерала Герасимова должно ускорить освобождение новых российских регионов от ВСУ, а также обеспечить достижение новых побед в зоне специальной военной операции, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что Герасимов является начальником Генерального штаба ВС РФ, поэтому именно в руках данного ведомства сейчас сосредоточены все рычаги управления армией.

«Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – уверен аналитик.

Он ожидает после назначения Герасимова перехода ВС РФ к активным и масштабным наступательным действиям. Кроме того, российские войска должны гораздо быстрее решить проблему с обстрелами мирных городов Донбасса и полностью освободить от ВСУ четыре региона, присоединенные к России.