Назначение на пост командующего Объединенной группировкой сил РФ генерала Валерия Герасимова означает скорую активизацию действий российских войск на Украине. В ближайшее время можно ожидать крупномасштабного наступления с целью полностью очистить освобожденные Россией территории от украинских оккупантов, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что кадровые перестановки напрямую связаны с решениями стран НАТО о поставках на Украину тяжелой техники и вооружения. Не исключено, что речь теперь пойдет о более глобальных целях и задачах СВО.

По мнению Коротченко, Герасимов мог получить карт-бланш на использование любых средств поражения, включая тактическое ядерное оружие. Причем задействовано оно будет, скорее всего, не против ВСУ, а для нанесения ударов по военным объектам стран Североатлантического альянса, если в этом возникнет необходимость.