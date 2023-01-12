Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Назначение на пост командующего Объединенной группировкой сил РФ генерала Валерия Герасимова означает скорую активизацию действий российских войск на Украине. В ближайшее время можно ожидать крупномасштабного наступления с целью полностью очистить освобожденные Россией территории от украинских оккупантов, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что кадровые перестановки напрямую связаны с решениями стран НАТО о поставках на Украину тяжелой техники и вооружения. Не исключено, что речь теперь пойдет о более глобальных целях и задачах СВО.

По мнению Коротченко, Герасимов мог получить карт-бланш на использование любых средств поражения, включая тактическое ядерное оружие. Причем задействовано оно будет, скорее всего, не против ВСУ, а для нанесения ударов по военным объектам стран Североатлантического альянса, если в этом возникнет необходимость.

«Тактическое ядерное оружие становится потенциальным оружием поля боя — но не против ВСУ, а для возможного поражения в формате СВО целей на территории ЕС и стран НАТО — если того потребует ситуация», – цитирует Коротченко портал Ura.ru.

Вам может понравиться

Артиллерия ВДВ РФ разгромила позиции ВСУ на правом берегу Днепра из РСЗО БМ-21 “Град”

Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ наглядно продемонстрировало работу реактивных систем залпового огня «Град». Российские РСЗО нанесли разящий удар и уничтожили позиции неонацистов ВСУ на правом берегу Днепра. Один

Эксперт Жилин: взятие Соледара – не переломный момент спецоперации

Тактический успех, но не переломный момент во всей специальной военной операции. Так переход под контроль российских войск города Соледара в ДНР прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин. Его слова

В Японии назвали ядерную ракетную систему “Авангард” головной болью для стран НАТО

Россия обладает таким ядерным оружием, которое фактически сводит на нет всю противоракетную оборону стран НАТО и США. Речь идёт о комплексе “Авангард”, гиперзвуковых ракетах с ядерными боеголовками. Об этом пишет