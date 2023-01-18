Спецоперация ВС РФ на Украине закончится только тогда, когда Россия одержит победу над противником, уверен политолог Владимир Корнилов. Он пояснил изданию «Царьград», что успешным результатом будет считаться достижение всех целей СВО.

К ним относятся и прекращение геноцида жителей Донбасса, который продолжается на оккупированных Киевом территориях, и задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

Главная цель – надежно защитить границы России от поползновений Североатлантического альянса. Именно он своими действиями вынуждает РФ побеждать, просто не оставляя ей другого выхода. Политолог не стал называть каких-то дат и делать прогнозов. По его словам, на кону стоит безопасность страны, поэтому сроки уже не имеют значения.