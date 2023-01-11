Генерал-полковник Александр Лапин может кардинально изменить ситуацию в зоне специальной военной операции. Он настоящий профессионал и вполне заслуженно возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ, уверен военный аналитик Дмитрий Корнев.

Он вспомнил об обвинения Рамзана Кадырова в адрес Лапина и заявил, что это быть всего лишь частное мнение. После ухода ВС РФ из Красного Лимана генерал случайно «попал под раздачу», но сейчас он возвращается, причем делает это очень вовремя.

По мнению эксперта, оперативная пауза, воцарившаяся сейчас практически на всей территории Украины, является всего лишь «затишьем перед бурей». Вскоре должны произойти масштабные события, управление которыми возложено как раз на генерала Лапина. Корнев также отметил, что ситуация в зоне СВО во многом зависит от тех людей, которые руководят российскими войсками, и выразил уверенность в том, что генерал-полковник Лапин сумеет принести пользу стране.