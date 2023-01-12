За фрегатом «Адмирал Горшков», отправившимся в дальний поход с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту, следил эсминец HMS Portland Королевского флота Великобритании.

По словам командира британского корабля Эда Мосса-Уорда, дело совсем не в том, что фрегат принадлежит России. Королевский флот постоянно отслеживает перемещения всех плавсредств, появляющихся в непосредственной близости от побережья Великобритании.

На сайте британского флота сообщается, что помимо HMS Portland, за российским фрегатом следил также вертолет Merlin, отправлявший в штаб сообщения буквально о каждом передвижении корабля.

Напомним, что фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» отправился в дальний поход по Тихому и Атлантическому океанам. Он зайдет также в Средиземное море и скорее всего посетит военно-морскую базу ВС РФ в Сирии.