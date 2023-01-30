Доллар рискует утратить статус мировой валюты, а США следует пересмотреть свою внешнюю политику и больше внимания уделять противостоянию с Китаем. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написала представитель Конгресса США Марджори Тэйлор Грин – передаёт РИА “Новости”.

Она отметила, что для американской валюты сейчас наступил период испытаний. На фоне конфликта на Украине, в которую втянуты США, значение доллара сильно уменьшилось. В частности, Россия показала, что успешно торговать можно и без американской валюты, написала Грин.

Конгрессвумен также предположила, что вмешательство в кризис в Восточной Европе США выгодно, прежде всего, Китаю. Эта страна сейчас усиленно наращивает мощь, в то время как США целиком заняты “защитой демократии” в государстве, которое даже не входит в НАТО. В этой связи, считает Грин, Белому дому следовало бы пересмотреть внешнюю политику и обратить больше внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион.