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Запад вооружает Украину, заявляя, что осуществляет ее подготовку к гипотетическому весеннему наступлению ВС РФ. Однако США и другие страны предоставляют Киеву совсем не оборонительное вооружение. Совсем скоро в распоряжение ВСУ начнут поступать французские колесные танки AMX-10RC, а также британские Challenger 2 и немецкие «Леопарды», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The New York Times.

Один из источников американского издания заявил, что цель Североатлантического альянса сейчас – воспользоваться относительным затишьем на Украине и подготовить ВСУ не только к наступлению российских ВС, но еще и к переходу в контратаку. Именно для этого в Киев отправляются тяжелые танки и боевые машины пехоты натовского образца.

Напомним, что Берлин пока не определился, стоит ли давать Польше и другим странам разрешение на передачу Киеву немецких танков Leopard. ФРГ продолжает настаивать на согласовании вопроса о передаче ВСУ тяжелой бронетехники со всеми странами Альянса.

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