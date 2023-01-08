ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу несколько рубежей мощной эшелонированной обороны создано вокруг Киева. Их протяженность составляет более тысячи километров, но приоритетом все же является Беларусь. Об этом рассказал командующий обороной столицы Украины Александр Павлюк.

Он пояснил, что если наступление ВС РФ на Киев состоится, то начнется оно именно из Белоруссии. На выбор повлияет небольшое расстояние до границы. Но ВСУ уже готовы отразить это гипотетическое наступление. Эшелонированная оборона якобы способна справиться с любыми атакующими силами, уверено заявляет Павлюк.

Он также заявил, что в настоящий момент никаких признаков подготовки ВС РФ к наступлению не наблюдается, дополнительные силы в Беларусь не перебрасываются. То же самое заявляют и западные эксперты, которые пристально следят за событиями на Украине.

Вам может понравиться

Российская сборная по футболу отказывается от сотрудничества с маркой Adidas в 2023 году

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году у национальной сборной страны по футболу появится новый технический спонсор, а соглашение с прежним спонсором компанией Adidas будет

ВЗГЛЯД: Изменят ли ситуацию на линии соприкосновения поставки западных танков Украине

Появление в распоряжении Киева большого количества западной техники вполне может повлиять на ход специальной военной операции. Сейчас страны НАТО не особо торопятся отправлять на Украину свои танки, но ситуация постепенно

Столтенбергу объяснили, как прекратить противостояние в зоне СВО на Украине

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник рассказал, как Североатлантический альянс может прекратить украинский конфликт. В обращении к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу политик предложил эвакуировать с Украины действующего