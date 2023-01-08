Сразу несколько рубежей мощной эшелонированной обороны создано вокруг Киева. Их протяженность составляет более тысячи километров, но приоритетом все же является Беларусь. Об этом рассказал командующий обороной столицы Украины Александр Павлюк.

Он пояснил, что если наступление ВС РФ на Киев состоится, то начнется оно именно из Белоруссии. На выбор повлияет небольшое расстояние до границы. Но ВСУ уже готовы отразить это гипотетическое наступление. Эшелонированная оборона якобы способна справиться с любыми атакующими силами, уверено заявляет Павлюк.

Он также заявил, что в настоящий момент никаких признаков подготовки ВС РФ к наступлению не наблюдается, дополнительные силы в Беларусь не перебрасываются. То же самое заявляют и западные эксперты, которые пристально следят за событиями на Украине.