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Россия уже «утилизировала» 270 танков, которые Польша отправила на Украину. В ближайшее время намечается процесс «утилизации» и боевых машин натовского образца, заявил командир отряда спецназа ЛНР «Троя», доброволец с позывным «Алабай».

Так он прокомментировал обещание президента Польши Анджея Дуды отправить на Украину роту танков Leopard немецкого производства. Про словам спецназовца, это примерно 9-10 единиц бронетехники, которые являются «каплей в море» по сравнению с тем объемом, который необходим ВСУ.

Российские ВС быстро утилизируют польские «Леопарды», что отлично понимает и сам Дуда. Поэтому его обещание – это не более, чем политический пиар и просто красивый жест.

Напомним, что ранее «Московский комсомолец» сообщал, что танки Leopard могут быть переданы Польшей Киеву лишь после получения разрешения от Германии. Если Дуда проигнорирует эту необходимость, между Варшавой и Берлином может возникнуть конфликт.

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