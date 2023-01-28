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Боевые действия в предместьях Угледара являются Куликовым полем в битве за относительно небольшой шахтный городишко, имеющий стратегически важное значение, рассказал командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

Он напомнил штурм Павловки, во время которого ВС РФ пытались также установить контроль над небольшим дачным поселком в окрестностях Угледара. В настоящий момент в нем разыгралась настоящая битва. Боевики ВСУ пытаются атаковать российские опорные пункты, но лишь нарываются на мощные артиллерийские удары.

“Противнику пришлось несладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнется сначала”, – рассказал комбат.

Он также отметил, что “возня с переменным успехом” в Угледаре продолжается, как российские, так и украинские войска активно используют артиллерию и танки.

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