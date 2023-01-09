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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уверен, что Соледар и Артемовск в скором времени могут быть освобождены от украинских боевиков. ВСУ сопротивляются отчаянно, но бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются вперед, перемалывая силы противника.

Алаудинов отмечает, что весть об освобождении Артемовска и Соледара может прийти в течение ближайших нескольких дней. ЧВК «Вагнер» практически круглосуточно проделывают огромную работу и добиваются успехов как раз на важнейших для логистики противника участках фронта.

Также заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР заявил, что Киев регулярно перебрасывает в Артемовск подкрепление, однако его это не спасает. Единственное, чего добивается командование ВСУ – это увеличения потерь среди своего личного состава.

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