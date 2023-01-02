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Россия усиленно готовится к гипотетическому штурму ВСУ на южном фронте и перебрасывает туда огромные колонны боевой техники, сообщил портал «Русская весна» со ссылкой на украинские медиаресурсы. Отмечается, что в сообщениях киевских СМИ просматривается сильная паника.

Портал также выложил видеозапись, которую ранее опубликовал в своем телеграм-канале блогер Анатолий Шарий. На ней действительно видны огромные колонны, которые движутся, по утверждению автора, из Мариуполя в Запорожскую область. Именно там Киев намеревался начать крупномасштабное наступление.

Украинские журналисты отмечают, что на этом направлении намечается что-то грандиозное, так как ВС РФ передислоцируют крупные силы. Не исключено, что они планируют штурм, чтобы сорвать замыслы командования ВСУ.

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