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На сайте Кабинета министров Российской Федерации было опубликовано постановление с утвержденным порядком правил для получения субсидий и грантов для развития коллективов народного и фольклорного творчества в России. Постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Сообщается, что всего на данные цели было выделено 100 миллионов рублей. При этом конкурсы для определения коллективов, которые получат государственную поддержку, будут организованы Министерством культуры. Размеры государственной поддержки будут определяться для каждого победителя в индивидуальном порядке. Ожидается, что ежегодно подобные гранты будут получать от 15 до 25 коллективов народного творчества.

В официальном документе написано, что принимать участие в конкурсе могут, как любительские, так и профессиональные коллективы – инструментальные, вокальные, хореографические или мультижанровые. Полученные средства можно будет потратить на проведение собственных гастролей, мастер-классов, создание новых программ или организации фольклорных экспедиций.

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