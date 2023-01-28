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Боевые самокаты, которые на Украину отправляет Латвия – это не более, чем символическая помощь. В зоне боевых действий от такой “техники” нет никакой пользы. Разве что использовать ее для перевозки грузов, рассказал в интервью “5 каналу” военный историк Юрий Кнутов.

Он рассказал, что на военных парадах самокаты смотрятся очень комично. Даже несмотря на весь пафос, с которым латвийские военнослужащие демонстрируют эту технику.

«Когда смотришь на ту армию, которая идет, можно улыбнуться и сказать, что воевать они могут только с племенами в Африке, которые еще пока не знают, что такое современное оружие», – отметил эксперт.

Напомним, что помимо четырех боевых самокатов, Киев получит от Латвии еще 9 квадроциклов, оснащенных специальными военными платформами.

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