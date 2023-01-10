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Немецкие танки Leopard, которые вскоре могут оказаться на вооружении ВСУ, не являются тем «супероружием», которого ждет киевский режим. Они имеют множество недостатков и не представляют серьезной опасности для российских войск, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт пояснил, что Leopard – это тяжелый танк с весьма неплохими характеристиками. Он оснащен новейшей системой управления огнем и передовым вооружением, использует шифрованную систему связи для получения и обработки информации о целях. Однако его возможности несравнимы с российскими Т-90М «Прорыв».

Кнутов напомнил о конфликте в Курдистане, где турецкие ВС задействовали немецкие танки Leopard. Тогда боевые машины были оперативно выведены из игры, что несколько пошатнуло их репутацию на мировом рынке. Речь идет о предыдущей модификации, но и самая свежая вряд ли будет представлять серьезную опасность для ВС РФ.

К минусам относится и вес «Леопардов», составляющий 66 тонн. Из-за него танк вряд ли сможет преодолевать украинские мосты, совершенно не рассчитанные на подобную нагрузку. Также они не смогут перемещаться по пересеченной местности, утопая в грязи по самую башню во время оттепелей.

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