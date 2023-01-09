Филипп Киркоров попал в украинский санкционный список. В связи с этим, Филипп Бедросович опубликовал в популярной социальной сети видеозапись с кадрами из фильма «Любовь в большом городе», в котором он снимался вместе с Владимиром Зеленским.

Под видео Киркоров написал, что его старый товарищ слишком сильно вжился в свою новую роль. А сценарий, который он получает от Запада в итоге «приведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу». Также Филипп добавил, что фанатики сеют пропаганду, не позволяя людям услышать «альтернативное мнение» своих друзей и родственников. А в качестве ответа на украинский санкционный список Филипп Бедросович написал, что ему повезло, так как «запретили всего лишь мои песни».

Напомним, что 7 января президентом Украины Владимиром Зеленским были введены санкции против многих российских деятелей культуры. В списке оказалось 119 человек. Среди них оказался и Филипп Киркоров, который, согласно указу президента Украины, был лишен всех украинских государственных наград.