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Российская армия с улучшением погодных условий наверняка увеличит темп боевых действий на Украине. В этой связи в США ждут от Киева, что и украинские военные смогут удерживать существующий темп. Об этом во время брифинга заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби – передаёт РИА “Новости”.

Высокопоставленный американский чиновник также отметил, что партнёры Киева надеются, что украинские войска смогут задавать свой темп на поле боя.

Кроме этого Кирби коснулся темы поставок американских танков на Украину. Он подчеркнул, что тяжёлая военная техника поступит в распоряжение ВСУ “через много месяцев”. Через сколько именно, представитель Белого дома не уточнил.

25 января стало известно, что Белый дом пересмотрел свои планы по поводу поставок танков Abrams на Украину. Американские власти решили предоставить ВСУ 31 единицу техники.

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