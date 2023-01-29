Украинские ВС не в состоянии начать боевые действия по захвату Кинбурнской косы, так как на этом участке фронта сложилась весьма сложная для Киева ситуация, заявил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Он пояснил, что главная проблема кроется в отсутствии доступа к Кинбурнской косе по суше. Чтобы атаковать удерживающие эту территорию российские войска, ВСУ нужно преодолевать водную преграду, что видится нереальным.

Ранее николаевский губернатор заявлял, что ВС Украины находятся в готовности к штурму косы. Предпринимались также попытки добраться до нее, однако российские ВС успешно их пресекали. Также они периодически наносят удары по Очакову, на военных объектах которого боевики готовятся к нападению на Кинбурнскую косу, срывая наступательные планы.