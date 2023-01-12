Зеленский и его свита своими неадекватными решениями загнали Украину в тупик и просто уничтожают молодых украинцев, снова и снова отправляя их в зону боевых действий. Между тем, резервов для удержания позиций на Донбассе у Киева практически не осталось, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что Соледар потерян практически окончательно, следом за ним Украине придется сдавать и Бахмут (Артемовск). Отбить эти важнейшие со стратегической точки зрения города практически нереально, так как в распоряжении ВСУ нет ни ракет и снарядов большой дальности, ни тяжелой боевой техники, передает РИА Новости.

Россия усиливает натиск на Донбассе и имеет все шансы в ближайшее время решить все свои задачи в этом регионе. Киев же ждет оружие, которое вряд ли появится на территории Украины в ближайшие месяцы. Сдерживать наступательные порывы ВС РФ он не в состоянии, поэтому Зеленский, как и его приспешники Алексей Арестович и Алексей Данилов, скорее всего просто сбегут из страны, оставив ее на произвол судьбы.