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Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что командованию ВСУ придется выбирать, что оставить – Часов Яр или Артемовск (укр. Бахмут). Ситуация является невыгодной для украинских подразделений и там, и там.

С его слов, украинским войскам требуются запасные позиции для того, чтобы уйти из Артемовска, который в любом случае скоро возьмут под свой контроль ВС России. Командование выбрало запасные позиции в городе Часов Яр, он расположен западнее Артемовска. В выбранном городе есть хорошие укрепления, много больших складов и удобная инфраструктура.

При этом российские войска начали обходить Артемовск с южной части, а ВС Украины требуются бойцы и в Артемовске, и в Часовом Яре. Поэтому на данный момент перед руководством ВСУ стоит задача, которую предстоит решить – уходить из Артемовска, или же бросать туда все силы, оставляя Часов Яр.

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