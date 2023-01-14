46-я и 77-я десантно-штурмовые бригады ВСУ все еще продолжают боевые действия в западной части Соледара, однако смысла в этом уже нет. В ближайшее время будет принято решение об окончательном отходе украинской армии от населенного пункта, заявил телеканалу CNN капитан спецназа ВСУ Тарас Березовец.

Он отметил, что даже отступление не создаст никаких препятствий Киеву в дальнейшем снабжении Артемовска, который находится в непосредственной близости от Соледара. Также боевые действия в этом городе будут продолжаться до последнего.

Причиной отхода ВСУ Березовец назвал не эпичное поражение боевиков, а «отсутствие смысла» продолжать отстаивать Соледар. Там, по его словам, больше не осталось целых зданий и сооружений, так как «в результате обстрелов ВС РФ» все они были разрушены.

Напомним, что примерно такие же причины украинские политики и эксперты озвучивали перед отходом из Северодонецка и Лисичанска. Они заявляли, что «оставаться в городе нет никакого военного смысла». Хотя буквально за несколько дней до этого призывали «стоять насмерть» и отрицали освобождение населенных пунктов российскими ВС.