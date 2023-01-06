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Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые Киев получит от Соединенных Штатов, ему придется запускать исключительно с наземных пусковых установок. Для их использования с моря в распоряжении Украины просто нет флота, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин изданию «Московский комсомолец».

Так аналитик прокомментировал сообщение американской газеты Politico о передаче Украине зенитных ракет Sea Sparrow. В данной публикации приводилось утверждение, что ВСУ уже успели адаптировать для запуска новых боезарядов системы ПВО «Бук».

Дандыкин пояснил, что американские ракеты могут запускаться как с суши, так и с надводных кораблей. Они разрабатывались специально для уничтожения самолетов и крылатых ракет, причем Соединенные Штаты и другие страны НАТО используют их исключительно на пусковых установках морского базирования. Украина станет второй страной после Тайваня, применяющей их с наземных платформ.

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