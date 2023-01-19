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У генерал-лейтенанта Виктора Соболева слишком уж много свободного времени, если он находит его для перечитывания Устава Вооруженных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал заявление генерала о запрете носить бороды бойцам, которые в настоящий момент участвуют в специальной военное операции.

“Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода. (…) Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках (…) А то мало ли, в разгар боевых действий под пулями будет пробегать гражданский, который в шоке от бородатого облика российского бойца вдруг переосмыслит свое негативное отношение к бандеровцам”, – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что генералы своими заявлениями никак не помогают российским бойцам защитить Родину от украинских нацистов. Помимо бороды, есть много других проблем.

Кадыров заявил, что когда спецоперация завершится, тогда он не будет возражать против совершенно бессмысленных сейчас проверок растительности на лице. Однако в настоящий момент запреты совершенно неуместны.

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