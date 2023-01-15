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Подразделения чеченского спецназа действуют в зоне СВО максимально мобильно, что дает им возможность оперативно выполнять любые боевые задачи, независимо от сложности, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что именно мобильность позволяет спецназовцам эффективно расправляться с диверсионно-разведывательными группами противника. Любая украинская ДРГ, отправляясь на задание, боится встречи с чеченским спецназом, так как понимает, что ничем хорошим такое столкновение не закончится.

«Для воина нет ничего приятнее, чем признание противником его превосходства. В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что пленные украинские разведчики неоднократно заявляли о своем страхе перед чеченскими воинами.

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