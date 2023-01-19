Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подверг острой критике предложение генерал-лейтенанта и по совместительству депутата Государственной думы России Виктора Соболева о запрете отращивать бороды солдатам вооруженных сил РФ в зоне СВО.

Кадыров написал, что генерал Соболев располагает слишком большим количеством свободного времени, если у него есть возможность в настоящее время перечитывать устав о несении воинской службы. По словам Соболева, любой боец в зоне СВО, даже в условиях интенсивной боевой деятельности, может найти 15-20 минут для того, чтобы привести свой внешний вид в порядок.

Однако Рамзан Кадыров заявил, что такое высказывание Соболева очень удивило бойцов на передовой, у которых не всегда имеются в наличии свободное время, наличие воды и бритвенных принадлежностей. При этом Кадыров отметил, что на передовой находится огромное количество, как мобилизованных, так и добровольцев – мусульман, которые носят бороду всегда.