ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подверг острой критике предложение генерал-лейтенанта и по совместительству депутата Государственной думы России Виктора Соболева о запрете отращивать бороды солдатам вооруженных сил РФ в зоне СВО.

Кадыров написал, что генерал Соболев располагает слишком большим количеством свободного времени, если у него есть возможность в настоящее время перечитывать устав о несении воинской службы. По словам Соболева, любой боец в зоне СВО, даже в условиях интенсивной боевой деятельности, может найти 15-20 минут для того, чтобы привести свой внешний вид в порядок.

Однако Рамзан Кадыров заявил, что такое высказывание Соболева очень удивило бойцов на передовой, у которых не всегда имеются в наличии свободное время, наличие воды и бритвенных принадлежностей. При этом Кадыров отметил, что на передовой находится огромное количество, как мобилизованных, так и добровольцев – мусульман, которые носят бороду всегда.

Вам может понравиться

Депутат ГД Бессараб рассказала, за что YouTube могут заблокировать на территории РФ

В Госдуме не исключают блокировку YouTube на территории нашей страны. Депутат Светлана Бессараб подчеркнула, что такое возможно, если хостинг будет нарушать закон России. Как заявила представительница Госдумы, если площадка не

Минобороны РФ сообщает об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате успешной контрбатарейной борьбы российские артиллеристы смогли уничтожить украинскую САУ Krab польского производства в окрестностях населенного пункта Песчаное Харьковской

Бойцы ВС РФ успешно уничтожают украинские танки ударами из «Гиацинтов»

Военные РФ в ходе проведения специальной операции на Украине успешно поражают технику, позиции и живую силу ВСУ. Об этом информирует российское оборонное ведомство. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» проводят свою работу с