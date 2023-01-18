Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал действия командования ВСУ. Таким образом он прокомментировал видео с несколькими украинскими пленными, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.

На кадрах – военные ВСУ, которые попали в плен в районе населённого пункта Белогоровка. Они сдались бойцам батальона “Ахмат”. Выяснилось, что вся подготовка мобилизованных украинских солдат заключалась в том, что они “кололи дрова и копали ямы” – написал глава Чеченской Республики. То есть командование украинской армии послало в бой фактически необученных людей, которые никогда не держали в руках оружие.

Кадыров отметил: он не удивлён тому, что многие украинские военные просто бросают свои позиции и либо бегут с поля боя, либо добровольно сдаются в плен.