Украинское командование оригинально подходит к боевой подготовке мобилизованных военнослужащих. Они рассказывают, что “кололи дрова, копали ямы”, а также занимались другой хозяйственной деятельностью, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что пообщался с боевиками ВСУ, которые оказались в плену в ходе боевых действий под Белогоровкой. Илья Иванчук, Сергей Лымаренко и Василий Мулык поделились воспоминаниями о “боевой подготовке”, а также сообщили, что успели “повоевать” всего два дня. После этого они оказались в плену.

По словам Кадыров, бойцов не только не тренируют должным образом – их еще и не снабжают необходимым оружием и снаряжением. Из-за этого многие делают все возможное, чтобы дезертировать, уйти с позиций, улучив удобный момент.

“Киевский режим, находящийся на поводу западных покровителей, намерен вести борьбу до последнего украинца. Однако сами украинцы не особо это желание поддерживают. Впрочем, на продвижение наших войск и достижение основных целей СВО это никак не повлияет”, – заявил глава Чечни.

Он также отметил, что правду о плачевном положении ВСУ боевики могут рассказать только, если попадут в российский плен. В противном случае они вполне могут оказаться за решеткой.