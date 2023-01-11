21 тысяча человек. Такое число бойцов из Чечни приняли участие в специальной военной операции в Донбассе с 24 февраля прошлого года. То есть с момента её начала. Такие данные привёл у себя в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров – передаёт ТАСС.

При этом более 9 тысяч чеченских бойцов выполняют задачи в зоне СВО в настоящее время, уточнил Кадыров. По его словам, все они обеспечены необходимым обмундированием и вооружением, что позволяет “эффективно нести службу”. Все вопросы снабжения чеченских бойцов находятся под его личным контролем, добавил Кадыров. Он также подчеркнул, что поддерживает связь с командирами чеченских подразделений. Это позволяет оперативно решать многие вопросы.

Добровольцы из Чечни в зону проведения спецоперации стали прибывать буквально с первых дней её начала. Желающих участвовать в освобождении Донбасса из Чечни было так много, что на территории Республики не проводились мероприятия по частичной мобилизации осенью прошлого года.