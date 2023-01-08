Украинские боевики, находящиеся в зоне СВО, получат не более 15 процентов вооружения и техники, которые будут поставлены в рамках нового пакета военной помощи от Запада. Все остальное киевские и западные чиновники благополучно разворуют и продадут, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что НАТО отрабатывает на Украине весьма эффективную схемы отмывания денег, которая как раз подразумевает сперва предоставление ВСУ, а затем перепродажу оружия и техники. Поэтому волноваться из-за военной помощи США, Германии, Франции и других стран совсем не стоит.

Запад, по словам Кадырова, буквально в прошлом году считал, что ему удалось развалить Россию руками псевдолиберальных провокаторов. Однако сегодня он предпринимает титанические усилия, не только снабжает Украину не только вооружением, но и отправляет в зону СВО свои подразделения под видом наемников, но не может ничего противопоставить РФ.

Кадыров также напомнил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области – это уже территория России, на которой продолжаются боевые действия.

«Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанинских действий украинских и натовских националистов», – цитирует главу Чечни портал Ura.ru.