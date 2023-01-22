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Жители Купянска в Харьковской области не скрывают своей ненависти к украинским боевикам, контролирующим город. Об этом сообщило даже британское издание The Economist. Не исключено, что именно поэтому в населенный пункт были направлены карательные подразделения, призванные выявить пророссийски настроенных жителей.

Речь идет о неонацистских подразделениях, которые будут направлены в Купянск уже к концу этого месяца. Силовики уже имеют опыт проведения карательных акций в ряде других населенных пунктов и организации “фильтрационных мероприятий”, поэтому жителей города могут ожидать тяжелые времена.

Британские журналисты ранее пообщались с боевиками ВСУ, рассказывающими, что жители Купянска фотографируют украинскую технику, отправляя ее координаты ВС РФ, сообщают о скоплениях личного состава. Также военные боятся брать у местных какие-либо продукты питания, так как они вполне могут оказаться отравленными.

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