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Украинские ВС достаточно активно используют в бою 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7 “Пион”, но количество боеприпасов к ним катастрофически уменьшается. Запада не в состоянии помочь в решении этой проблемы, так как у него просто нет снарядов такого калибра.

Портал “Военное обозрение” пишет, что российские военнослужащие уже не раз замечали использование ВСУ вместо штатных снарядов к этим пушкам бетонобойных боеприпасов 53-Г-620Ш.

Во время Великой Отечественной войны эти снаряды использовались в особо мощных гаубицах Б-4 и модернизированных Б-4М. Теоретически они подходят и к “Пионам”, но есть несколько нюансов.

Результат одного из них можно было видеть недавно в медиапространстве. На одном из видео была зафиксирована самоходка 2С7 с развороченным стволом. Скорее всего, этот инцидент произошел именно из-за применения устаревших боезарядов.

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