Российские ВС не только успешно защищаются на линии Сватово-Кременная, но и проводят контратаки, заставляя противника отступать, рассказали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Также они отметили подготовку ВС РФ к обороне в районе Васильевки-Орехова в Запорожской области. Именно на этом направлении ожидается наступление украинских войск, стремящихся восстановить выход к Азовскому морю, поэтому на линии обороны Россия собрала крупные силы.

Главные же события происходят под Артемовском и Соледаром. ВС РФ наступают и теснят противника, но до полного окружения украинской группировки войск пока далеко. Впрочем, это лишь вопрос времени, уверены эксперты.

Напомним, что президент Украины Зеленский ранее сообщил о “тяжелой ситуации” для ВСУ в районе Артемовска, являющегося стратегически важным для Киева населенным пунктом.