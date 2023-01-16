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Тегеран ожидает поставок российских самолётов Су-35. Вероятно, это произойдёт уже весной этого года. Об этом заявил представитель парламента (Меджлиса) Ирана Шахрияр Хейдари. В законодательном органе он входит в комиссию по нацбезопасности и внешней политики. Об этом пишет “Газета.ру” со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Хейдари рассказал, что самолёты из России должны поступить в начале 1402 года по иранскому календарю. Его наступление будут отмечать во второй половине марта.

Вероятно, речь идёт о более чем 20 боевых самолётах. Изначально Россия планировала продать их Египту. Однако в связи с последними геополитическими событиями сделка между Каиром и Москвой была сорвана Вашингтоном. Об этом писали западные СМИ.

Член иранского парламента также рассказал, что кроме самолётов Тегеран у российских партнёров заказал и другую военную технику. В том числе системы ПВО, вертолёты и так далее. Часть этого вооружения тоже должна прийти в скором будущем.

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