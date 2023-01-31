Тегеран ранее неоднократно призывал к завершению военного конфликта на Украине и мирному диалогу, однако может изменить свою позицию. Такой вариант сейчас рассматривают иранские власти с учётом заявлений представителя киевских властей по поводу недавней атаки дронов на военный объект в Исфахане. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на портал Nour News.

По информации, которую предоставил порталу, неназванный иранский чиновник, в Тегеране сейчас изучают заявление Михаила Подоляка, советника Офиса президента Украины Зеленского. После атак в Иране в ночь на 29 января он написал у себя в твиттер-аккаунте, что Киев “предупреждал Тегеран”. Иранские власти могут расценить это как свидетельство, что атака на военный объект в Исфахане имеет отношение к событиям на Украине. До этого киевские власти не раз обвиняли Иран в поставках России беспилотников, однако убедительных доказательств этому так и не было представлено.

Минобороны Ирана сообщало, что в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся военный завод. Нападение оказалось неудачным: один дрон был сбит, два других угодили в специальные ловушки. Ущерб предприятию оказался минимальным. Позже в ту же ночь на северо-западе страны произошёл взрыв и пожар на предприятии по производству моторного масла. Западные СМИ сообщали, что за атаками на иранские объекты могут стоять США и Израиль, однако там опровергли причастность к инцидентам.

Ранее в западной прессе появлялась информация, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты. В частности, отмечалось, что беспилотники “Герань-2” похожи на иранские Shahed-136. Официальные представители Москвы и Тегерана такие поставки не подтверждали.