Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар после встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом высказал обеспокоенность теми глобальными проблемами, которые провоцирует конфликт на Украине.

Он заявил, что многие страны столкнулись с серьезными сложностями в сфере поставок удобрений и продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других товаров. Попытки затянуть конфликт лишь усугубляют ситуацию, превращая ее в критическую для целого ряда государств.

«Крайне важно вернуться к диалогу и дипломатии. Затянувшийся конфликт не будет служить интересам ни одной из сторон», – уверен Джайшанкар.

Он отметил, что возглавляющий правительство Индии Нарендра Моди ранее уже проводил встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Премьер-министр призывал глав конфликтующих государств начать мирный диалог, прекратив вооруженное противостояние.