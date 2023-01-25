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Освобождение Соледара на данный момент является одним из ключевых событий начавшегося года. Оно позволило сжать кольцо вокруг Артемовска, а также продемонстрировало, что оборона ВСУ совсем не монолитна, она трещит по швам, пишет РИА Новости.

Российский офицер с позывным “Клим” рассказал журналистам, что трасса из Северска в Артемовск заблокирована, что не позволяет Киеву перебрасывать пополнение. Сейчас ВС РФ работают над тем, чтобы освободить Парасковиевку и Красную гору. Это позволит окончательно закрыть “котел”, перерезав дорогу из Славянска в Бахмут. В окружении окажется несколько тысяч боевиков ВСУ.

Офицер заметил, что расслабляться рано, так как украинская армия продолжает отчаянно сопротивляться. Помимо боевиков, в Артемовске много наемников из Польши, которые хорошо вооружены. Дефицита боеприпасов противник тоже пока не ощущает. Однако РФ имеет превосходство в количестве буксируемых и самоходных артиллерийских орудий, а также реактивных систем залпового огня.

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