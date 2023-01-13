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Киевский режим искусственно поддерживает в украинцах ненависть к русскому народу, так как за Украиной нет сейчас ни исторической не божей правды. Как показывает практика, подобные «инъекции ненависти» – это не более, чем временный стимулятор, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он отметил, что россиян не следует учить ненавидеть украинский народ. Это проигрышная стратегия, которая ни к чему хорошему не приведет. В качестве доказательства достаточно посмотреть на украинцев и на то, что сотворил с ними киевский режим.

«Им только и остаётся, что “инъекции” — то ненависти, то западных подачек. Научите общество их ненавидеть — и вы погубите всё, за что отдано столько жизней», – заявил комбат.

Он отметил, что Киев, который искусственно поддерживал ненависть к РФ у своих граждан, уже потерпел сокрушительное поражение, что признают и многие украинцы.

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